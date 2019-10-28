Россельхознадзор не пропустил форель, тушёнку и сгущённое молоко из Белоруссии

К ввозу запрещены 60 кг консервов. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

К ввозу запрещены 60 кг консервов. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Псковскую область сгущённое молоко, форель и тушёнку из Республики Беларусь.

Как сообщили gazeta.spb.ru в управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещён ввоз 7,6 тонн филе слабосолёной форели, 60 кг консервов тушёной свинины и 64 кг сгущённого молока.

Оказалось, что фактический номер автомобиля, перевозившего вез филе из Минска в Смоленск, не соответствует номеру, заявленному в транспортной накладной. Кроме того, выяснилось, что сгущенка и тушенка не имели сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на российско-белорусском участке государственной границы РФ запрещен ввоз 20,5 тонн яблок. Фрукты следовали автомобильным транспортом в Петербург. Отправитель продукции — крупная белорусская компания, которая занимается оптовой закупкой и поставками овощей и фруктов.