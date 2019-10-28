На 6,5 лет колонии осудили бывшего врио премьера Дагестана

Бывший временно исполняющий обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов отправится в колонию из-за коррупции.

Закончилось судебное разбирательство по делу о коррупции со стороны бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Лефортовский суд Москвы 28 октября вынес приговор Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову, приговорив их к 6,5 и 5,5 годам колонии соответственно.

Суд установил, что Гамидов и Юсуфов присвоили себе 41 млн рублей, которые были выделены на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Этот эпизод суд выделил из большого уголовного дела, по которому проходят еще несколько дагестанских чиновников.

Обоих фигурантов дела признали виновными в присвоении чужого имущества в особо крупном размере в составе организованной группы. Максимальная мера наказания при совершении такого преступления — 10 лет.

Суд выяснил, что коррупционеры действовали с целью личного обогащения, но организатором было неназванное лицо.

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