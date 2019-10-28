Физрука, обвиняемого в изнасиловании второклассницы, оправдал суд

Суд Красносельского района Санкт-Петербурга оправдал школьного преподавателя физкультуры, который обвинялся в изнасиловании второклассницы.

Закончилось судебное разбирательство по обвинению 60-летнего школьного учителя физкультуры в изнасиловании второклассницы, суд оправдал обвиняемого. Суд посчитал показания девочки «заученными и скорректированными взрослыми», сообщила объединенная пресс-служба судов.

Разбирательство началось еще в мае прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело по статье о «насильственных действиях сексуального характера», тогда и задержали 60-летнего мужчину.

Он подозревался в сексуальном насилии по отношению к ученице в одном из кабинетов начальной школы Красносельского района. Однако после выслушивания сторон было принято решение оправдать преподавателя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что бывшего врио премьер-министра Дагестана осудили на 6,5 лет колонии за коррупцию.