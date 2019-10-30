Ученые возвращают древним людям облик

Исследователи воссоздали лицо средневекового шотландца.

Ученые из AOC Archeology Group реконструировали лицо человека, чьи 600-летние останки были обнаружены во время строительного проекта в северо-восточном шотландском городе Абердин. Обследование его костей показало, что на момент смерти «абердинский человек» был старше 46 лет, ниже, чем большинство мужчин того периода, и страдал обширным заболеванием зубов. Химический состав костей говорит о том, что он вырос на северо-западном нагорье Шотландии или на одном из островов Внешних Гебридских островов.

Эта не первая и, вероятно, далеко не последняя реконструкция облика наших далеких предков. Последние три года ученые регулярно открывали лица как известных, так и безымянных древних людей.

К примеру, в 2017 году cудмедэксперты воссоздали лицо человека, который жил около 9500 лет назад в Иерихоне, недалеко от реки Иордан на Западном берегу.

Реконструкция была основана на сканировании покрытого гипсом черепа, хранящегося в Британском музее. Ученые выяснили, что череп принадлежал человеку, который умер после 40 лет. По мнению исследователей, загипсованные черепа — это часть культа предков. В 2018 году ученые воссоздали облик женщины майя, которая утонула в подводных пещерах почти 14 000 лет назад.

Останки Евы или «Женщины Нахарона» нашли под водой в пещере, входящей в системы Сак-Актун (Sac Actun, полуостров Юкатан в Мексике).

Скелет сохранился почти полностью и ученым не составило труда узнать, что Еве на момент смерти было около 20-25 лет. А выросла она всего до 140 см.

В том же году стали известны результаты еще одной реконструкции. Ученым удалось воссоздать облик «первого британца». Его останки возрастом 10000 лет были обнаружены в пещере в ущелье Чеддар (южная Англия) более 100 лет назад.

Комплексное исследование выявило, что у британца оказалась крайне «нетипичная» внешность. У него, вероятно, были каштановые волосы, темная кожа и светлые глаза зеленого или голубого цвета.

Неожиданный результат дала и реконструкция головы Юлия Цезаря. Оказалось, что у одного из величайших полководцев и государственных деятелей Рима были странные пропорции черепа.

По мнению ученых, деформация могла быть вызвана либо травмой во время родов, либо неправильным обращением с младенцем.

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