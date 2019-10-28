В Ленобласти построят предприятия по переработке овощей и фруктов

В Гатчинском районе Ленобласти построят центр для хранения и переработки плодоовощных культур. Земельный участок будет передан в аренду без проведения торгов.

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжении о признании центра масштабным инвестиционным проектом. Это дает инвестору ООО «Оптово-распределительный центр» право арендовать землю без торгов. Под проект предоставят участок площадью 29,4 га в Дружногорском городском поселении.

Инвестор планирует построить четыре овощехранилища вместимостью до 10 тыс. тонн и предприятия по переработке овощей и фруктов мощностью 7,6 тыс. тонн. Из них будут производить желирующие компоненты, в том числе пектин. Выход на заявленную мощность намечен на 2024 год.

Стоимость проекта оценивают в 4 млрд рублей. Ожидается, что центр создаст около 120 рабочих мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в 2019 году высадят более 100 га фруктовых садов.