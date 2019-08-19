В Ленобласти на 100 гектарах высадят новые фруктовые сады

Всего соберут около 200 тонн плодовых растений, среди которых: яблоки, груши и ягоды. Фото: Pixabay

Всего соберут около 200 тонн плодовых растений, среди которых: яблоки, груши и ягоды. Фото: Pixabay

Через четыре года с новых фруктовых садов в Ленинградской области соберут 200 тонн яблок, груш и ягод.

В этом году на территории Ленинградской области высадят более 100 гектаров новых фруктовых садов. Власти выделят 6,6 миллиона рублей на закладку и уход за новыми деревьями и кустарниками. Первый урожай с новых садов планируется собрать через четыре года, в 2023 году. Ожидается, что всего соберут около 200 тонн плодовых растений, среди которых: яблоки, груши и ягоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Фермеры получают субсидии на содержание садов до начала плодоношения деревьев уже второй год. В прошлом году на площади 45,5 гектара были высажены черная смородина, жимолость, крыжовник, яблони, груши, вишни и сливы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти фермерам предлагают отказаться от свиней за 5 млн рублей. Фермерам, занимающимся разведением свиней, предложили субсидии до пяти миллионов рублей за переход на другой вид животноводства.