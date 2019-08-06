В Ленобласти фермерам предлагают отказаться от свиней за 5 млн рублей

Переход на другой вид животноводства поможет снизить уровень рисков возникновения африканской чумы. Фото: pixabay

Переход на другой вид животноводства поможет снизить уровень рисков возникновения африканской чумы. Фото: pixabay

Фермерам, занимающимся разведением свиней, предложили субсидии до пяти миллионов рублей за переход на другой вид животноводства.

Данные меры могут подтолкнуть фермеров Ленинградской области к альтернативным видам заработка. Подобные субсидии вводят из-за того, что свиноводческие хозяйства имеют низкий уровень биологической защищенности. Переход на другой вид животноводства поможет снизить уровень рисков возникновения африканской чумы, а также снизить неизбежные затраты фермеров.

Заявки на получение субсидий свиноводы могут подать в Управление ветеринарии Ленобласти, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

С 2013 года в регионе прекращено содержание свиней в почти 330 хозяйствах. За шесть лет поголовье свиней сократилось на 5234 особи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти 10 фермеров получили 10 га земли и 3 млн рублей. Они победили в рамках конкурса “Ленинградский гектар”.