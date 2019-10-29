В России ожидается рост социальных протестов

Эксперты считают, что число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут социализироваться, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».

Эксперты также отмечают, что в протестную повестку вовлекаются все больше россиян, далеких о политики, сообщают «Ведомости». Таким образом, эксперты не исключают возможности, что жители России могут взять пример с граждан Каталонии или Франции, где социальные протесты переросли в политические.

Как считает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, в регионах политизация протестов связана прежде всего с объединением различных групп людей по причине длительного неудовлетворения их требований. Также на это влияет конкурентные избирательные кампании, походящие в «условиях конфликта элит», по мнению Орлова.

По словам Орлова, протестная активность в сфере трудовых отношений также может увеличиться из-за невысоких темпов роста экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 130 человек получили ранения в ходе каталонских протестов.