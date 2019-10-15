Более 130 человек получили ранения входе каталонских протестов

Более 130 человек получили ранения входе каталонских протестов
Жители Каталонии не по-детски возмущены решением суда. Фото: Pixabay

Протестные акции в Испании вызваны недавним решением Верховного суда.

На данным момент известно о 130 пострадавших в ходе участия в протестных акциях за независимость Каталонии. Спецслужбы оказали медицинскую помощь уже 131 человеку.

Напомним, что протесты проходят в Барселоне, активисты выступают за независимость Каталонии.

Поводом для народных волнений послужило оглашенное вчера решение испанского Верховного суда. Суд приговорил 12 политиков к тюремным заключениям от 9 до 13 лет за организацию несанкционированного референдума о независимости Каталонии.

Протесты продолжаются.

Ранее GazetaSPB сообщила, что более 100 рейсов отменены в аэропорту Барселоны из-за волны протестов, нахлынувшей на Испанию.

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