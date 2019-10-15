Более сотни рейсов отменены в аэропорту Барселоны

В столицы Каталонии протесты, вызванные вчерашним оглашением обвинения политикам, выступавшим за ее независимость.

Вчера испанский суд осудил политиков, организовавших референдум за независимость Каталонии на сроки от 9 до 13 лет. Это послужило поводом для организаций множества протестов.

В связи с этим были закрыты станции метро и железнодорожные станции. Многие сотрудники и члены экипажей не смогли добраться до аэропорта, а связи с чем более ста рейсов были отменены. В том числе отменили и множество прилетов в Барселону.

Протестные акции за независимость продолжаются, в них участвуют тысячи человек.

Напомним, что вчера испанский Верховный суд вынес обвинительный приговор 12 каталонским политикам. Их осудили за проведение несанкционированного референдума о независимости Каталонии.

Ранее GazetaSPB рассказала, что каталонских каталонских политиков осудили на сроки от 9 до 13 лет тюремного заключения.