Более сотни рейсов отменены в аэропорту Барселоны

Более сотни рейсов отменены в аэропорту Барселоны
Протесты продолжаются. Фото: Pixabay

В столицы Каталонии протесты, вызванные вчерашним оглашением обвинения политикам, выступавшим за ее независимость.

Вчера испанский суд осудил политиков, организовавших референдум за независимость Каталонии на сроки от 9 до 13 лет. Это послужило поводом для организаций множества протестов.

В связи с этим были закрыты станции метро и железнодорожные станции. Многие сотрудники и члены экипажей не смогли добраться до аэропорта, а связи с чем более ста рейсов были отменены. В том числе отменили и множество прилетов в Барселону.

Протестные акции за независимость продолжаются, в них участвуют тысячи человек.

Напомним, что вчера испанский Верховный суд вынес обвинительный приговор 12 каталонским политикам. Их осудили за проведение несанкционированного референдума о независимости Каталонии.

Ранее GazetaSPB рассказала, что каталонских каталонских политиков осудили на сроки от 9 до 13 лет тюремного заключения.

барселона испания каталония протесты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Микроавтобус перевернулся на «Скандинавии». Водитель погиб, ...
Жителя Подпорожья подозревают в убийстве брата топором
Зрителям показали порнофильм вместо ток-шоу
В Парголово азиат изнасиловал в лифте 13-летнюю школьницу
Птицефабрика «Синявинская» предъявили семье экс-владельца иски на ...
Более сотни рейсов отменены в аэропорту Барселоны
У петербургского бизнесмена угнали Range Rover за 7,5 млн рублей
Ректор СПбГУП считает, что работа «Диссернета» воняет тряпками