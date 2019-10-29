Бывший замглавы Фонда имущества Петербурга сознался во взятках

В Октябрьском районном суде Петербурга завершились прения по уголовному делю экс-заместителя генерального директора Фонда имущества Ильи Жинкина.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, среди обвиняемых также присутствуют бывший замдиректора «Имущество» Александр Иванов и гражданин Сергей Солопов.

В ходе судебного следствия Жинкин полностью признал свою вину.

Прокурор настаивает назначить Жинкину наказание в виде 7 лет условно с испытательным сроком в 5 лет. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 3,75 млн рублей. Жинкин также не сможет занимать определенные должности сроком на 10 лет.Те же сроки предлагают для Иванова и Солопова.

По версии следствия, Жинкин требовал взятку у гендиректоров двух компаний за оформление документов по купле-продаже здания на 1-й Советской улице и помещения на Невском проспекте. Иванов и Солопов в этом деле являлись посредниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд освободил следователя, подозреваемого в передаче взятки в Петербурге.