Суд освободил следователя, подозреваемого в передаче взятки в Петербурге

Октябрьский районный суд освободил Алексея Шиманского, подозреваемого в передаче взятки в особо крупном размере, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Как полагает следствие, Шиманский, занимая должность старшего следователя ГСУ СК РФ по Петербургу, договорился с Горным о передаче через него взятки должностным лицам в правоохранительных органах за непривлечение Юнга к ответственности.

По данным правоохранителей, Шиманский предложил оперуполномоченному Лисовому в обмен на передачу части денежного вознаграждения поспособствовать непривлечению к ответственности Юнга, а также передать взятку должностным следователям.

Лисовой согласился и смог найти посредников для передачи взятки в размере 37 млн рублей, о чем впоследствии сообщил Шиманскому.

Всех троих участников сделки задержали в момент передачи денег с муляжом, далее они содействовали в оперативно-розыскных мероприятиях.

Суд выслушал мнение участников процесса и решил освободить Шиманского в зале суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два сотрудника Балтийской таможни попались при получении взятки.