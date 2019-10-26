Два сотрудника Балтийской таможни попались при получении взятки

Таможенники были задержаны как раз в момент передачи очередной взятки. Фото: pixabay

Таможенники были задержаны как раз в момент передачи очередной взятки. Фото: pixabay

В Петербурге двое сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни стали фигурантами уголовного дела после получения взятки. Их поймали с поличным.

Как сообщили в пресс-службе СК на транспорте, правоохранители получили информацию, что определенная группа лиц занимается ввозом на территорию России культурных ценностей с нарушением закона. Чтобы скрыть свою деятельность, группа подкупала таможенников.

Установлено, что в этом году сотрудники Шкиперского таможенного поста лично получали взятки за незаконное бездействие. Ими не были предприняты необходимые меры таможенного контроля для пресечения ввоза в страну предметов художественного, исторического и археологического достояния.

Таможенники были задержаны как раз в момент передачи очередной взятки. Сейчас по месту жительства и на работе задержанных проводятся обыски. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователя в Петергофе задержали по делу о взятке.