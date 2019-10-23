Следователя в Петергофе задержали по делу о взятке

Следователя в Петергофе задержали по делу о взятке
В Петербурге задержали следователя. Фото: pixabay.com

В Петергофе следователя районного отдела внутренних дел подозревают в получении взятки. Мужчину задержали при передаче денег.

По данным правоохранителей, следователь неоднократно вымогал от женщины взятку в 500 тыс. рублей. За деньги он обещал ускорить окончание расследования, занизить сумму ущерба и не выделять из уголовного дела материалы, которые свидетельствуют о преступлении женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 октября следователь встретился с женщиной на улице Жарновецкого. Она передала ему 15 тыс. рублей и муляж 485 тыс. рублей. После чего подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Назначена служебная проверка. По её результатам будет принято решение об увольнении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместителя главы МВД РФ по Дорогомиловскому району в Москве задержали по подозрению в получении взятки.

взятка задержание мвд новости спб петергоф следователь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петродворцовом районе провели рейд «Автобус»
Пассажир автобуса распылил газ в кондуктора на Хрустальной
Об отключении отопления и авариях на сетях ТЭК начнет предупреждать по СМС
Китайские курорты возьмут пример с Турции, внедрив систему «всё ...
Вор обчистил квартиру в Ленобласти на 300 тысяч рублей
Следователя в Петергофе задержали по делу о взятке
В торговом комплексе на Ефимова полицейского ранили ножом
Чиновники Смольного не хотят показывать свои биографии и фото