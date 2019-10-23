Следователя в Петергофе задержали по делу о взятке

В Петергофе следователя районного отдела внутренних дел подозревают в получении взятки. Мужчину задержали при передаче денег.

По данным правоохранителей, следователь неоднократно вымогал от женщины взятку в 500 тыс. рублей. За деньги он обещал ускорить окончание расследования, занизить сумму ущерба и не выделять из уголовного дела материалы, которые свидетельствуют о преступлении женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 октября следователь встретился с женщиной на улице Жарновецкого. Она передала ему 15 тыс. рублей и муляж 485 тыс. рублей. После чего подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Назначена служебная проверка. По её результатам будет принято решение об увольнении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместителя главы МВД РФ по Дорогомиловскому району в Москве задержали по подозрению в получении взятки.