В Москве за взятку задержали руководителей ОМВД «Дорогомилово»

В Москве за взятку задержали руководителей ОМВД &#171;Дорогомилово&#187;
В полиции выясняют, есть ли в деле другие фигуранты. Фото: https://pixabay.com/

В четверг, 17 октября, в Москве задержали заместителя главы МВД РФ по Дорогомиловскому району.

Начальник полиции, а также начальника отдела уголовного розыска задержаны по подозрению в получении взятки размером три с половиной миллиона рублей. Правоохранительные органы полагают, что это лишь часть от общей суммы взятки в двенадцать миллионов.

По факту произошедшего инициирована проверка. В случае, если вина задержанных будет доказана, полицейских уволят из ОВД. Кроме того, руководители нарушителей будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

По информации ТАСС, следствие будет добиваться ареста подозреваемых.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области перед судом предстанет банда лжеполицейских, которые похищали людей. Восемь членов банды в возрасте от 25 до 40 лет обвиняются в семи эпизодах похищения.

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