В Ленобласти судят банду лжеполицейских, похищавших людей

В Ленобласти судят банду лжеполицейских, похищавших людей
Злоумышленники действовали под видом полицейских. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области начался судебный процесс по делу о банде «лжеполицейских». В одно производство объединены 24 уголовных дела.

Перед судом предстанут предполагаемый организатор банды и семь её членов в возрасте от 25 до 40. В зависимости от роли их обвиняют в семи эпизодах похищений людей, семи случаях вымогательства, четырех разбоях, хищении документов и незаконном обороте наркотиков и взрывных устройств.

Материалы собраны отделом по расследованию особо важных дел, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, банда действовала на территории Ленобласти с февраля по август 2017 года. Злоумышленики специализировались на похищении людей и вымогательстве денежных средств. Работали они под видом полицейских. В распоряжении банды имелся оружейный арсенал — газовый пистолет, ручная гранта, гладкоствольный самозарядный карабин и другое.

Предполагаемый организатор и участники были задержаны в августе 2017 года. Среди членов банды — бывший водитель полиции. Четыре фигуранта заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще двое — под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге шесть мужчин обвиняют в похищении человека у ТРЦ «Монпасье». Дело рассмотрит Приморский районный суд.

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В Ленобласти судят банду лжеполицейских, похищавших людей
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