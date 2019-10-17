Шесть мужчин судят за смертельное похищение человека у ТРЦ «Монпасье»

Шесть мужчин судят за смертельное похищение человека у ТРЦ &#171;Монпасье&#187;
В Петербурге судят шесть мужчин. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Приморский районный суд Петербурга рассмотрит дело о похищении человека у ТРЦ «Монпасье». Его увезли в Ленобласть и избили. От полученных травм мужчина скончался.

Обвиняемыми по делу проходят шесть местных жителей. Их судят в зависимости участия и роли в преступлении за разбой, похищение человека и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, сообщает прокуратура Петербурга.

Нападение произошло в январе 2018 года. По версии следствия, мужчины похитили человека у ТРЦ «Монпасье». Увезли к Скандинавскому шоссе в Ленобласти и не менее 14 раз ударили его кулаками, ногами и битами по голове и телу. Мужчина скончался в больнице.

Помимо этого, мужчин обвиняют в трех разбойных нападениях на павильоны. Двоих злоумышленников также судят за нападение на водителя и похищение у него автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге трое неизвестных напали на сотрудницу продуктового магазина.

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