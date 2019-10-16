Трое неизвестных напали на женщину в магазине Петербурга

Полиция Петроградского района разыскивает неизвестных, которые напали на сотрудницу продуктового магазина.
К сотрудникам полиции Петроградского района обратилась за помощью заместитель управляющего сетевого магазина.
В заявлении говорилось о том, что трое неизвестных людей ворвались в помещение магазина, находящегося в одном из домов по улице Блохина и напали на пострадавшую, чем нанесли ей телесные повреждения.
Полиция проводит расследование, ищет злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее GazetaSPB сообщила, что полиция задержала мужчину, который объявлен на родине в международный розыск за совершение кражи.