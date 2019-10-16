Трое неизвестных напали на женщину в магазине Петербурга

Полиция Петроградского района разыскивает неизвестных, которые напали на сотрудницу продуктового магазина.

К сотрудникам полиции Петроградского района обратилась за помощью заместитель управляющего сетевого магазина.

В заявлении говорилось о том, что трое неизвестных людей ворвались в помещение магазина, находящегося в одном из домов по улице Блохина и напали на пострадавшую, чем нанесли ей телесные повреждения.