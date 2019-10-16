Трое неизвестных напали на женщину в магазине Петербурга

Трое неизвестных напали на женщину в магазине Петербурга
Полиция расследует дело о нападении. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция Петроградского района разыскивает неизвестных, которые напали на сотрудницу продуктового магазина.

К сотрудникам полиции Петроградского района обратилась за помощью заместитель управляющего сетевого магазина.

В заявлении говорилось о том, что трое неизвестных людей ворвались в помещение магазина, находящегося в одном из домов по улице Блохина и напали на пострадавшую, чем нанесли ей телесные повреждения.

Полиция проводит расследование, ищет злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее GazetaSPB сообщила, что полиция задержала мужчину, который объявлен на родине в международный розыск за совершение кражи.

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