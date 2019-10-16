Пенионерка всадила нож в грудь зятю

Полиция Сланцевского района задержала пенсионерку, которая в ходе конфликта с зятем применила нож.

Ночью 15 октября в полицию позвонили из медицинского учреждения и рассказали, что к ним обратился 43-летний мужчина с колото-резаной раной в области грудной клетки, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция в скором времени задержала 66-летнюю женщину, которая обвиняется в том, что ночью 15 октября в ходе домашнего конфликта применила оружие и нанесла рану ножом в грудь своему зятю.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью другого человека.

Ранее GazetaSPB сообщила, что полиция Василеостровского района задержала мужчину, который избил пневматическим пистолетом соседа по коммунальной квартире.