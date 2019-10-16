Задержан мужчина, избивший соседа пневматическим пистолетом

Задержан мужчина, избивший соседа пневматическим пистолетом
Возбуждено уголовное дело. Фото: Google Maps

Полиция Василеостровского района задержала подозреваемого в избиении соседа по коммунальной квартире.

Несколько дней назад, 14 октября, полиция Василеостровского района получила заявление, в котором рассказывалось, что в ходе пьяного скандала мужчина был избит соседом по коммунальной квартире в доме номер 16 по 21-й линии ВО.

Вчера 15 октября около 3 часов ночи в полицию позвонили и рассказали, что в одну из городских больниц доставлен пенсионер, мужчина 70 лет.

Полиция выявила и задержала подозреваемого у дома номер 16 по 21-й линии ВО. Арестован 28-летний мужчина, который обвиняется в том, что 14 октября 2019 года напал на своего соседа и избил его рукояткой от пневматического пистолета. Пенсионер получил многочисленные травмы головы.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью другого человека.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП на трассе «Кола», столкнулись два автомобиля марки Hyundai.

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