Задержан мужчина, избивший соседа пневматическим пистолетом

Полиция Василеостровского района задержала подозреваемого в избиении соседа по коммунальной квартире.

Несколько дней назад, 14 октября, полиция Василеостровского района получила заявление, в котором рассказывалось, что в ходе пьяного скандала мужчина был избит соседом по коммунальной квартире в доме номер 16 по 21-й линии ВО.

Вчера 15 октября около 3 часов ночи в полицию позвонили и рассказали, что в одну из городских больниц доставлен пенсионер, мужчина 70 лет.

Полиция выявила и задержала подозреваемого у дома номер 16 по 21-й линии ВО. Арестован 28-летний мужчина, который обвиняется в том, что 14 октября 2019 года напал на своего соседа и избил его рукояткой от пневматического пистолета. Пенсионер получил многочисленные травмы головы.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью другого человека.

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