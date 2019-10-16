Два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Ленобласти

Два автомобиля столкнулись на трассе &#171;Кола&#187; в Ленобласти
В результате аварии все остались в живых. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

ДТП произошло на 108 километре автодороги «Кола».

Вчера вечером, 15 октября, около 21 часа на 108 километре пригородной автодороги «Кола» произошла авария. Столкнулись два автомобиля Hyundai, никто не погиб.

За рулем одного из автомобилей, Hyundai Accent, находится мужчина в возрасте 68 лет, он направлялся в сторону Мурманска. Водитель въехал в машину на встречной полосе. Вторым автомобилем оказался Hyundai Solaris, им управлял 45-летний мужчина, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину.

В ходе дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили травмы разной степени тяжести. 68-летний мужчина был госпитализирован. Второму пострадавшему помощь медиков не понадобилась.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Смольный показал проект маршрутной сети после транспортной реформы.

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