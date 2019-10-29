Вор похитил печи для обжига керамики из офиса на Елизарова

Правоохранители Невского района Петербурга ищут злоумышленника, похитившего две печи для обжига керамики.

Как сообщили в региональном главке МВД России, в полицию с заявлением пришел директор одной из коммерческих фирм в Петербурге. По его словам, ночью 28 октября кто-то пробрался в помещение офиса на проспекте Елизарова путем отжатия стеклопакета окна на 3 этаже, откуда похитил две печи для обжига и прессования керамики.

Стоимость оборудования оценивается в 428 тысяч и 222 тысячи рублей. Общий материальный ущерб составил 650 тысяч рублей.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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