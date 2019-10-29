Молодой рабочий из Щеглово подозревается в интиме со школьницей

Во Всеволожском районе Ленинградской области молодой человек может стать фигурантом уголовного дела из-за вступления в интимную связь с несовершеннолетней школьницей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемому подсобному рабочему из деревни Щеглово не так давно исполнилось 18 лет. Его подозревают в половом сношении с 15-летней местной жительницей, сообщает источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в его отношении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант из Таджикистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Ленобласти. Уроженца Таджикистана подозревают в изнасиловании 15-летней дочери приезжей из Узбекистана в Тосненском районе Ленобласти.