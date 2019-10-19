Мигрант из Таджикистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Ленобласти

Уроженца Таджикистана подозревают в изнасиловании 15-летней дочери приезжей из Узбекистана в Тосненском районе Ленобласти.

В правоохранительные органы обратилась уроженка Узбекистана с заявлением о том, что ее несовершеннолетнюю дочку изнасиловал мигрант, сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 19 октября. По словам заявительницы, все произошло на съемной квартире в городе Никольское.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка. Им оказался уроженец Таджикистана. На вид ему около 40 лет.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин заявил, что юного мигранта подозревают в изнасиловании двух школьниц в Петербурге.