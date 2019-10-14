Юного мигранта подозревают в изнасиловании двух школьниц в Петербурге

Правоохранители Петербурга задержали 17-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в сексуальном надругательстве над 14-летней девушкой.

Как стало известно GazetaSPb, 12 октября об изнасиловании несовершеннолетней в правоохранительные органы заявила мать пострадавшей, жительница поселка Металлострой. Она рассказала сотрудникам полиции, что инцидент произошел еще в сентябре этого года в квартире одного из домов по улице Центральная, где проживает подозреваемый. По ее словам, 17-летний иностранец совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери-подростка, которой 14 лет.

Стражи порядка задержали подозреваемого. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что узбека подозревают в попытке изнасиловать женщину в лесу в Петербурге.