Узбека подозревают в попытке изнасиловать женщину в лесу в Петербурге

В Петербурге задержали 41-летнего гражданина Узбекистана. Его подозревают в ограблении и попытке изнасиловать местную жительницу.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, женщина встретила злоумышленника утром 11 октября. Мужчина напал на неё в лесопарке в Красносельском районе и попытался изнасиловать. Затем похитил её мобильный телефон и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на изнасилование» и «грабеж». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 14-летнего петербуржца подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Подросток, как полагает следствие, заманил ребенка в укромное место конфетами. После чего изнасиловал её.