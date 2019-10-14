Узбека подозревают в попытке изнасиловать женщину в лесу в Петербурге

Узбека подозревают в попытке изнасиловать женщину в лесу в Петербурге
Женщину попытались изнасиловать в лесопарке. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 41-летнего гражданина Узбекистана. Его подозревают в ограблении и попытке изнасиловать местную жительницу.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, женщина встретила злоумышленника утром 11 октября. Мужчина напал на неё в лесопарке в Красносельском районе и попытался изнасиловать. Затем похитил её мобильный телефон и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на изнасилование» и «грабеж». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 14-летнего петербуржца подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Подросток, как полагает следствие, заманил ребенка в укромное место конфетами. После чего изнасиловал её.

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