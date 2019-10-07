Подростка с конфетами подозревают в изнасиловании 6-летней в Тихвине

По версии следствия, подросток заманил девочку под лестницу конфетами. Фото: pixabay,com

По версии следствия, подросток заманил девочку под лестницу конфетами. Фото: pixabay,com

Четырнадцатилетний подросток из Петербурга задержан. Его подозревают в изнасиловании шестилетней девочки.

В полицию обратилась бабушка ребенка. Женщина сообщила, что в городе Тихвин неизвестный изнасиловал её внучку, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

По подозрению задержан 14-летний петербуржец, прежде живший в Тихвине. Как полагает следствие, подросток познакомился с девочкой на улице днем 6 октября. Предложив конфеты, он заманил её в подлестничное помещение и изнасиловал.

Мальчик — ученик одной из спецшкол открытого типа в Петербурге. Состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Прежде был пойман на преступлениях и правонарушениях.

Расследование продолжается. Решается вопрос об аресте подростка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Ленобласти подозревают в растлении 13-летней падчерицы.