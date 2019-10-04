Жителя Волхова арестовали из-за подозрений в изнасиловании падчерицы

В отделение полиции обратилась его супруга – она считает, что мужчина растлил 13-летнюю девочку.

Об этом стало известно 4 октября. Обо всем сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области. К сотрудникам правоохранительных органов пришла 33-летняя женщина. Она заявила, что второй муж изнасиловал ее 13-летнюю дочку. По предварительным данным, мужчина не раз домогался до девочки в период с 2016 по 2019 год. Он угрожал ребенку, чтобы она не говорила об этом матери.

На данный момент в отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что семейная пара с друзьями изнасиловали дочь под Брянском. В сторону родителей также выдвинули обвинение о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком с ней обращении.