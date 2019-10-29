Сбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил информацию о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.

«Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Накануне Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Сбербанк может выкупить у Газпромбанка долю в Mail.Ru Group.

В июле Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о планах создать совместное предприятие стоимостью более 100 млрд руб. Новая компания должна стать ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта.

Напомним, в августе банк купил 46,5% Rambler.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 11 октября 2019 года в Сбербанке отменили комиссию за перевод на карту «Сбера» в другом регионе. Ранее владельцы карт Сбербанка должны были платить комиссию от 1% до 1,5%.