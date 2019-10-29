Сбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

Сбербанк подтвердил информацию о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.

«Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Накануне Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Сбербанк может выкупить у Газпромбанка долю в Mail.Ru Group.

В июле Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о планах создать совместное предприятие стоимостью более 100 млрд руб. Новая компания должна стать ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта.

Напомним, в августе банк купил 46,5% Rambler.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 11 октября 2019 года в Сбербанке отменили комиссию за перевод на карту «Сбера» в другом регионе. Ранее владельцы карт Сбербанка должны были платить комиссию от 1% до 1,5%.

mail.ru газпромбанк сбербанк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru
Три человека скончались на московской вечеринке
Полиция задержала «профессиональную» карманницу с Апрашки
К полудню в Петербурге произошло 248 ДТП
Во Всеволожске появилась новая велодорожка за 110 млн рублей
Шнуров признался, что часто устраивает провокации ради денег
Петербургских пенсионеров органы власти будут принимать без очереди
Пожилая жительница Гатчины стала жертвой телефонного мошенника