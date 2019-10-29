Домофоны в Петербурге станут бесплатно раздавать интернет

Увеличение скорости интернета, внедрение технологий «умный дом» и интернета вещей станут драйверами роста рынка телекоммуникаций Петербурга в ближайшие годы. Об этом в интервью Gazett.spb.ru рассказал Александр Мотрич, директор макрорегиона Северо-Запад АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренды «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ВестКолл»).

Аналитики утверждают, что телеком-отрасль в России стагнирует. Петербург — не исключение? Какая ситуация на рынке города?

Рынок фиксированной связи по всей стране замедлился и растёт слабыми темпами. В сегменте b2c рост составляет примерно 1-2% в год. Основная причина — насыщение рынка, а также снижение доходов населения. Петербург здесь не стал исключением: практически все домохозяйства в городе обеспечены услугами связи, при этом высок уровень конкуренции. Отрасль уже достаточно структурирована: есть три ключевых игрока, включая нас, доля которых составляет примерно 70%. Также присутствует ещё несколько заметных компаний и два-три десятка небольших локальных операторов.

В b2b картина немного другая. Во-первых, рынку удается прирастать более высокими темпами — примерно на 10% в год в денежном выражении. Рост обеспечивается появлением новых бизнесов, а также запуском новых услуг. Например, в этом году мы запустили сервис видеоаналитики, распознающий автомобильные номера и автоматически открывающий ворота или шлагбаум, если номер машины совпадает с номером из базы. Также видеоаналитика научилась вести подсчет уникальных посетителей того или иного объекта, определять их пол и возраст.

Сегмент b2b не слишком структурирован. Наша компания является лидером, но занимает приблизительно 17% рынка, у нескольких ближайших конкурентов сопоставимые доли. Кроме того, на рынке присутствует около двух десятков небольших операторов. Поэтому есть возможности как для развития существующих игроков, так и для появления новых.

Какие в этой ситуации есть драйверы роста?

Предоставление клиентам новых возможностей за небольшое увеличение цены. К примеру, практически в каждом доме к интернету подключены сразу несколько устройств — ноутбук, телевизор, стационарный компьютер, мобильные гаджеты. Плюс потребляемый контент стал более “тяжелым”. В результате доступ на прежних скоростях уже не обеспечивает комфортного пользования услугой. Незначительно увеличив стоимость, оператор может существенно увеличить скорость интернет-соединения для клиента, что решит эту проблему. Другими драйверами роста могут стать новые продукты, такие как “умный дом” в b2c, сервисы интернета вещей или новые решения CRM в b2b.

Пока нельзя сказать, что “умный дом” пользуется популярностью в России. Вы думаете, запрос на него появится?

Стив Джобс говорил, что не обязательно идти за рынком и продавать людям то, что они хотят. Иногда можно продавать людям то, о чем они ещё даже не подозревают. Именно поэтому “умный дом” и кажется нам перспективным. Хотя если сейчас спросить 100 человек о том, что это такое, то 10 озвучат разные версии, а 90 затруднятся с ответом. Как раз потому, что эта потребность у людей ещё не сформировалась.

Представьте, что в нужный момент в доме включаются свет, отопление, мультимедиа, а холодильник автоматически заказывает нужную еду через интернет. Различные домашние устройства и сенсоры объединены в одну экосистему и вы можете в любой момент увидеть, что происходит у вас дома. Мы активно работаем в этом направлении и кое-что уже реализовано.

Например, часть экосистемы такого “умного дома” — наши “умные домофоны” Дом.ru, оснащенные видеонаблюдением. Это масштабный проект, который уже реализован более чем в 7000 парадных в 8 районах Петербурга. Жители могут управлять домофоном через мобильное приложение — принимать на смартфон видеозвонки; открывать дверь, даже не находясь дома; просматривать видео с камеры в реальном времени; пользоваться архивом видеозаписей за 7 дней. Технически такие домофоны могут открывать двери, распознавая лица, но эта опция пока тестируется. Также домофон раздает бесплатный Wi-Fi, действующий во дворе. Мы получаем большое количество запросов от управляющих компаний на установку “умных домофонов”.

Говоря об “умных решениях” — как вы считаете, развивается ли Петербург в направлении смарт-сити?

Да, город, безусловно, движется в этом направлении, предприятия и частные компании начали тестировать и внедрять решения на базе интернета вещей. Приведу примеры из нашей практики. Ряд управляющих компаний стал заказчиком сервиса мониторинга на чердаках жилых домов. Датчики интернета вещей сообщают о каждом проникновении на чердак. В ЖК «Балтийская жемчужина» мы установили датчики, автоматически передающие управляющей компании показания с общедомовых приборов учета потребления воды. Реализованы два пилота с “Ленсветом” в области “умного освещения”.

Модернизированные светильники управляются удаленно и позволяют на 65% снизить энергопотребление, а также вдвое сократить эксплуатационные затраты. Возможностей у интернета вещей очень много. Мы работаем над тем, чтобы реализовать их в полной мере, сделав жизнь в любимом нами городе удобнее и безопаснее.

Каковы ваши планы по дальнейшему развитию?

“ЭР-Телеком” хорошо воспринимают на рынке, поэтому мы рассчитываем укрепить лидерство и статус одного из самых инновационных телеком-операторов. Мы будем делать это через развитие существующих услуг, предоставление новых продуктов и сервисов и приобретение компаний. В следующем году мы модернизируем сеть в Петербурге, а также выйдем в другие регионы Северо-Запада. Например, будет открыт филиал в Архангельске, где мы сразу построим современную гигабитную сеть.

Ваш прогноз — что будет с отраслью после 2024 года?

Если никто не откроет новую технологию передачи данных — а пока ничто этого не предвещает — то развитие отрасли принципиально не изменится. То есть клиенты будут хотеть больше скоростей, больше интерактива с большим количеством возможностей, больше современных гаджетов. Скорее всего, будут развиваться продукты дополненной и виртуальной реальности. Некоторые компании, включая нас, уже предлагают такие решения. Но суть потребления контента останется примерно той же, никаких кардинальных изменений, скорее всего, не произойдёт.