Семак стал лучшим тренером октября в РПЛ

Семак стал лучшим тренером октября в РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК "Зенит"

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренеров в РПЛ в октябре.

В опросе участвовали фанаты, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

В октябре подопечные Сергея Семака одержали три победы в трех матчах – с «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

Напомним, 27 октября «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 0:2 в рамках 14-го тура РПЛ.

Следующий матч состоится 30 октября. «Зенит» сыграет с «Томью» на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тренер футбольного клуба Сергей Семак «Зенит» объяснил, что голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев не выступает в стартовом составе команды из-за хронической травмы.

"Зенит" рпл сергей семак
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