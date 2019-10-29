В Петербурге приземлился самолет с женщиной, впавшей в кому в Анталье

Состояние россиянки оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем рассказала вице-губернатор Анна Митянина в своем Twitter-аккаунте. Она написала, что в Пулково приземлился спецборт санавиации, на котором перевозили впавшую в кому во время отдыха в Анталье петербурженку. С аэропорта Киру должны были доставить в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Напоминаем, что у петербурженки случился инфаркт головного мозга еще 18 числа. После этого она впала в кому, но девушку отказывались отправлять на лечение на родину. Сейчас она наконец дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друзья впавшей в кому петербурженки в Анталье требуют помощи властей. Они не собирают средства для лечения подруги, но хотят, чтобы подключились чиновники, страховщики и врачи. Возвращение женщины ждали маленькая дочь и пожилая мама.