Друзья впавшей в кому петербурженки в Анталье требуют помощи властей

Друзья впавшей в кому петербурженки в Анталье требуют помощи властей
Фото: https://vk.com/pomogite_spasti_kiru

Они не собирают средства для лечения подруги, но хотят, чтобы подключились чиновники, страховщики и врачи.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Друзья Киры Шиловской, которая находится в коме в Турции, создали группу в социальной сети «Вконтакте». В ней они рассказывают о ситуации, а также пытаются привлечь внимание чиновников, дипломатов, сотрудников страховой компании и юристов. Также они разыскивают невролог и нейрохирургов, которые бы взялись помочь их подруге в непростой ситуации. Сейчас возвращения женщина ждут маленькая дочь и пожилая мама.

Напоминаем, что об инциденте стало известно примерно неделю назад. Близкие Киры отмечают, что почти ничего не знают, а турецкие врачи якобы отказываются сотрудничать с российскими коллегами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что впавший в кому в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар. На отдых в Турцию семья отправилась 16 октября, россияне прибыли на курорт Аланья. Через три дня после прибытия мужчину направили в местную больницу, у него случился инсульт.

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Друзья впавшей в кому петербурженки в Анталье требуют помощи властей