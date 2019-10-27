Впавший в кому в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар

Мужчина из Сыктывкара, перенесший инсульт в Турции, а затем впавший в кому скончался на борту самолета до Сыктывкара.

На отдых в Турцию семья отправилась 16 октября, россияне прибыли на курорт Аланья. Через три дня после прибытия мужчину направили в местную больницу, у него случился инсульт. Через некоторое время мужчина впал в кому.

Вчера, 26 октября, россиянина эвакуировали в Москву, там его ожидали врачи Центра медицины катастроф Коми. Он скончался на борту самолета, летевшего в Сыктывкар, несмотря на усилия медиков.

Как сообщает агентство БНК, смерть была вызвана отеком мозга.

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