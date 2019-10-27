14 подозреваемых участников ночной перестрелки задержаны в Казани

Полиция города Казань арестовала 14 человек по подозрению в участии в ночной перестрелке, которая произошла около полуночи 25 октября.

Полиция отдела «Зареченский» получила сообщение о том, что на перекрестке улицы Кызыл-Армейской и Поселковой открыли стрельбу. В ходе перестрелки получил ранения мужчина 30 лет, он обратился в больницу с огнестрельным ранением из травматического оружия.

Полицейские несколько дней изучали записи городских видеокамер. В ходе расследования они выяснили, что на перекрестке произошел конфликт с участием двадцати человек на восьми автомобилях. В ходе перепалки один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов, после чего все разъехались.

Полиция исследовала гильзы с места происшествия и заключила, что стрельба производилась из травматического пистолета и автомата с холостыми патронами.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудники полиции задержали 14 человек, которые являются членами двух враждующих преступных группировок Казани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что поезд насмерть сбил мигранта в Ленобласти.