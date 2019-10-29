Неизвестный украл самокат за 25 тыс. рублей из ТРК «Атмосфера» в Петербурге

По предварительным данным, преступление совершили подростки.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось еще 20 октября вечером в магазине «Техномакс» в ТРК «Атмосфера». Оттуда пропал самокат Xiaomi NineBot ES 2, стоимость которого оценивает в 25 тысяч рублей.

«Подано заявление в полицию. Выкладываю фото и видео на случай если кто-то узнает отпрысков»,

— написал автор постов и поделился скринами.

На снимках видно, что предполагаемые воришки – пара молодых людей, которые подошли к самокату и потихоньку вывезли его. Он стоял как раз недалеко от выхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вор похитил печи для обжига керамики из офиса на Елизарова. Стоимость оборудования оценивается в 428 тысяч и 222 тысячи рублей. Общий материальный ущерб составил 650 тысяч рублей.