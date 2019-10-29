Петербуржцы рассказали об остановившемся поезде на территории Финляндии

Весь день в ж/д сообщении между Северной столицей и Хельсинки существуют проблемы.

Об этом стало известно сегодня вечером, 29 октября. Обо всем рассказал мужчина, который ехал из Хельсинки в Санкт-Петербург. Пост опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Путешественник пишет, что поезд «Аллегро» встал на территории Финляндии. Сейчас всех пассажиров просят пересаживаться на автобусы, чтобы пересечь границу.

«На горячей линии РЖД сообщили о неисправности локомотива. О времени задержки прибытия информации нет»,

— пишет петербуржец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аллегро» опоздал в Хельсинки и Петербург из-за технических причин. Дело в том, что произошел сбой на линии электроснабжения на территории Финляндии. Опора бетонного столба по какой-то причине накренилась, провода повисли над путями и поезда не могли проехать.