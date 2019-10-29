«Аллегро» опоздал в Хельсинки и Петербург из-за технических причин

Финны объяснили, что именно случилось и почему.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на центр управления железнодорожным движением Финляндии, а также на пресс-службу РЖД. Поезд должен был выехать из Санкт-Петербурга в 10:30, но выехал только в 12:09 – из-за этого произошла задержка на три часа. «Аллегро» из Хельсинки выехал только в 17:15 и опоздал на 1 час 45 минут.

Дело в том, что произошел сбой на линии электроснабжения на территории Финляндии. Опора бетонного столба по какой-то причине накренилась, провода повисли над путями и поезда не могли проехать. Специалистам пришлось действовать быстро, но осторожно, чтобы никто не пострадал. Полностью движение восстановят совсем скоро. Пока что люди могут воспользоваться автобусами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дорогах Финляндии ввели зимнее ограничение скорости.