На дорогах Финляндии ввели зимнее ограничение скорости

Они вступают в силу уже во вторник, так что петербуржцам стоит быть готовыми.

О введении зимних ограничений скорости сообщает Транспортное агенство Финляндии. Уже завтра автомобилисты на дорогах увидят новые знаки. Отмечается, что за пределами городов можно будет разгоняться не быстрее 80 километров в час, в некоторых местах – до 70 километров в час, а на автомагистралях – до 100 километров в час. При этом, если будут хорошие погодные условия, водители смогут разгоняться на трассах номер один и семь.

Летние ограничения скорости введут в конце марта. Возможно, в начале апреля 2020 года. Тем временем в Финляндии заморозки, а, значит, скользкая дорогая и возможное увеличение количеств ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что русская фамилия усложняет поиск работы в Финляндии. Ученый из университета Хельсинки представил социологическое исследование, в котором показано как национальность влияет на поиск работы.