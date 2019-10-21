Русская фамилия усложняет поиск работы в Финляндии

Исследователя беспокоит судьба детей иммигрантов, которые могут столкнуться с дискриминацией только из-за имени, даже если ни разу не бывали или никогда не жили в России. Фото: https://pixabay.com

Исследователя беспокоит судьба детей иммигрантов, которые могут столкнуться с дискриминацией только из-за имени, даже если ни разу не бывали или никогда не жили в России. Фото: https://pixabay.com

Ученый из университета Хельсинки представил социологическое исследование, в котором показано как национальность влияет на поиск работы в Финляндии.

Исследуя дискриминацию на трудовом рынке Финляндии, социолог Акхлак Ахмад сформировал пять групп из людей разных национальностей. Ученый привлек к работе финнов, англичан, россиян, иракцев и сомалийцев.

Выяснилось, что финнское имя является бесспорным преимуществом при трудоустройстве, даже квалификация у претендентов одинаковая. Из тысячи фиктивных заявлений о приеме на работу, отправленных от каждой группы, финны получили 390 приглашения на собеседование, в то время как русские — лишь 228. Меньше всего доверия вызвали сомалийцы, в ответ пришло лишь 99 приглашений.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Финляндии изучили судьбу русских проституток.