В Финляндии изучили судьбу русскоговорящих проституток

В Финляндии изучили судьбу русскоговорящих проституток
В Финляндии законом разрешены продажа и покупка сексуальных услуг, однако сутенерство уголовно преследуется. Фото: https://pixabay.com

Исследование посвящено отношению к проституции в Финляндии и женщинам, которые практикуют секс за деньги.

Автором диссертации на эту тему является Анастасия Дятлова. По результатам научной работы выяснилось, что большинство русскоязычных, работающих в сфере платных секс-услуг являются самодостаточными женщинами, которые не только хорошо зарабатывают, но и активно путешествуют.

Однако, у медали есть и обратная сторона: подобный образ жизни мешает им «закрепиться» в Финляндии и при этом губительно сказывается на связи с родиной. Исследовательница считает, что отношение финнов к секс-рынку и трудовой миграции заставляют русскоязычных проституток скрывать род своей деятельности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые опровергли существование так называемого «гей-гена».

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