Ученые опровергли существование гена гомосексуальности

Исследовав данные полумиллиона человек, группа ученых пришла к выводу, что гена, отвечающего за развитие гомосексуальности, не существует.

Эксперты использовали материалы британского «Биобанка». По результатам проведенных исследований, ученые отметили, что генетически объяснить гомосексуальность можно лишь в очень небольшой доле случаев: от 8% до 25%. При этом из пятисот тысяч человек, чьи данные проанализировали, лишь 4% мужчин и 3% женщин признались в гомосексуальном опыте.

Две трети случаев возникновения гомосексуального влечения обуславливаются воздействием социальной среды, считают ученые. Однако в ходе исследования генетики также обнаружили наличие пяти вариативных сочетаний генов, которые, вероятно, способны повлиять на сексуальную ориентацию человека.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что генетикам удалось вывести мух с чертами бабочек.