Пьяная посиделка с другом закончилась для пенсионера госпитализацией в Петербурге

Сотрудники полиции Фрунзенского района выясняют все обстоятельства госпитализации 76-летнего петербуржца с Загребского бульвара.

Как сообщили в главке МВД РФ по Петербургу, все произошло в квартире дома 5 по Загребскому бульвару. Прибывшие на место полицейские обнаружили пьяного мужчину 1943 года рождения с ножевым ранением плеча и бедра. Бригада скорой помощи доставила его в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 68-летйни сосед потерпевшего. Установлено, что в его квартире, в ходе совместного распития алкоголя, между мужчинами возникла ссора, в результате которой сосед ударил ножом пострадавшего.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработного жителя Петроградки ударила ножом юная сожительница.