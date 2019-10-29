Безработного жителя Петроградки ударила ножом юная сожительница

Все произошло в коммунальной квартире в доме 14 по улице Всеволода Вишневского. Фото: Google.Maps

Все произошло в коммунальной квартире в доме 14 по улице Всеволода Вишневского. Фото: Google.Maps

Коммуналка в Петроградском районе Петербурга стала местом происшествия в воскресенье, 27 октября. Мужчину госпитализировали с ножевым ранением.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД России по Петербургу, все произошло в коммунальной квартире в доме 14 по улице Всеволода Вишневского, откуда госпитализировали 31-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась сожительница пострадавшего — 21-летняя девушка. Как выяснилось, она ударила его ножом во время ссоры, возникшей после совместной посиделки с алкоголем.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе задержан мужчина, который с ножом преследовал свою знакомую.