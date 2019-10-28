В Кировском районе задержан мужчина, который с ножом преследовал свою знакомую

В Кировском районе задержан ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина, который ножом угрожал убийством 42-летней женщине.

Мужчина и женщина распивали спиртные напитки в одной из квартир дома на Двинской улице, когда между ними произошел конфликт, в ходе которого задержанный схватил нож и начал угрожать знакомой расправой, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Женщине удалось покинуть квартиру и выбежать на улицу, после чего она направилась за помощью в кафе-бистро, расположенное в доме №9А на Двинской улице.

В этот момент к заведению подошел злоумышленник, который все еще преследовал сбежавшую женщину. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, после чего передали его сотрудникам 31 отдела полиции.

Выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят.

При проверке выяснилось, что данный мужчина ранее неоднократно судим за преступления, предусмотренные статьями 158 (кража) и 161 (грабеж) УК РФ.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что появились подробности трагедии в Забайкалье.