Появились подробности трагедии в Забайкалье

Появились подробности трагедии в Забайкалье
Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Стали известны детали нападения солдата-срочника на своих сослуживцев в военной части в Забайкальском крае, в результате которого погибли восемь человек.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, открыв стрельбу, целился именно в голову сослуживцев, поскольку те были одеты в бронежилеты с бронепластинами. Также он старался стрелять по конечностям. Некоторые погибли из-за застрявших в бронежилете пуль, которые вызвали у пострадавших внутреннее кровоизлияние, сообщат Life.

По данным РИА Новости, Шамсутдинов, уже разрядив автомат, вставил в него новый магазин и снова открыл стрельбу. На месте погибли два офицера и шесть рядовых.

Также имеется информация, что в ходе допроса солдат заявил, что не жалеет о содеянном.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером, 26 октября, в воинской части в поселке Горный при смене караула. Жертвами стрельбы стали восемь человек, еще двое находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

В Минобороны заявили, что причиной стрельбы мог стать нервный срыв рядового, вызванный личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидец рассказал подробности стрельбы в воинской части в Забайкалье.

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