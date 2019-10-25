СК возбудил дело после расстрела военных в Забайкалье

Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело после того, как рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров в Забайкалье.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, стрельба произошла в 18:15 (12:15 мск) в войсковой части №54160 в поселке Горный. Всего погибли восемь человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Военнослужащий начал стрелять в сослуживцев из табельного огнестрельного оружия в момент, когда они заступали в караул при пересменке.

Как сообщили в Минобороны, он совершил такие действия на почве нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами. Ведомство отмечает, что это не было связано со службой. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам в Забайкалье, семеро погибли.