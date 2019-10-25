Военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам в Забайкалье, семеро погибли

Военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам в Забайкалье, семеро погибли
Жертвами стрельбы стали семь солдат. Фото: pixabay

В Забайкальском крае солдат-срочник застрелил семь сослуживцев в воинской части в поселке Горный. Еще двое ранены, их доставили в госпиталь.

Все произошло 25 октября примерно в 18:20 по местному времени (12:20 по мск). Военнослужащий начал стрелять в сослуживцев из табельного огнестрельного оружия в момент, когда они заступали в караул при пересменке.

Как сообщили в Минобороны, он совершил такие действия на почве нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами. Ведомство отмечает, что это не было связано со службой, сообщает ТАСС.

В результате инцидента семь человек погибли, еще двое находятся в военном госпитале под присмотром медиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после выстрела в полицейского в Петербурге возбудили дело.

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