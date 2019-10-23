После выстрела в полицейского в Петербурге возбудили дело

В Невском районе Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Накануне он, по данным следствия, выстрелил в сотрудника полиции.

Речь идет о статье «применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Подозреваемый находится на осмотре в токсикологическом отделении одной из городских больниц. Решается вопрос о его задержании и об избрании меры пресечения. Обвинения пока не предъявлены.

По версии следствия, мужчина из самодельного оружия выстрелил в грудную клетку полицейскому. Сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Конфликт произошел вечером 22 октября в одной из квартир на улице Шотмана. Полицейский прибыл туда, чтобы усмирить буйного пьяного мужчину. Однако сам пострадал при задержании.