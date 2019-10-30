Юноша с перцовым баллончиком похитил у мигранта почти 100 тысяч рублей в Петербурге

В Приморском районе Петербурга задержан молодой человек, похитивший денежные средства у гражданина одной из среднеазиатских республик.

Как сообщают в управлении МВД России по городу, 31-летний приезжий обратился в полицию вечером 29 октября. Он рассказал правоохранителям, что возле дома 46 по Приморскому проспекту малознакомый мужчина, под предлогом продажи смартфона, применил физическую силу и распылил ему в лицо перцовый баллончик. После чего злоумышленник отобрал у него 97,5 тысяч рублей и сбежал.

Вечером в тот же день патрульный наряд полиции задержал неработающего 18 летнего подозреваемого. Похищенные деньги были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина с перцовым баллончиком ограбил водителя «ВАЗ-2107» и его пассажирку.